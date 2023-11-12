Burcu Özberk'in Münih pozlarına beğeni yağdı! 'Türkiye'nin en güzel kadını'

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yapdığı son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
33 yaşındaki oyuncu gerek oyunculuğu ile gerekse güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor.
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile oyunculuğa adım atan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol aldı.
Burcu Özberk son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz isimli dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.
Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile beğeni topladı.
Almanya'ya giden Burcu Özberk, Münih'te verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Burcu Özberk'in Münih pozları..