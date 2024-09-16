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Burcu Özberk'in 'tbt' paylaşımına yorum yağdı! 'Bu güzellik şaka mı?'

Burcu Özberk'in 'tbt' paylaşımına yorum yağdı! 'Bu güzellik şaka mı?' Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in son Instagram pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Burcu Özberk'in o pozları...