Burcu Özberk'in 'tbt' paylaşımına yorum yağdı! 'Bu güzellik şaka mı?'

Hüseyin Topuz
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan başarılı oyuncu yaz boyunca tatilin keyfini çıkardı.
Sık sık yurt dışında tatil yapan ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Güzelliği ve fiziğiyle beğeni toplayan ünlü isme takipçileri yorum yağdırdı.
Instagram'da 10 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Burcu Özberk'in "Zaman su gibi akıyor" notuyla paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.
İşte, Burcu Özberk'in 'tbt' pozları...