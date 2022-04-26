Burcu Özberk'ten Bali'ye çıkarma! Derin dekoltesiyle cesurluğunu konuşturdu... 'Yanıyorsun Burcu'

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren ve dizinin final yapmasından sonra soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti.

Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen ile birlikte boy gösteren Burcu Özberk, projenin sona ermesinin ardından soluğu Bali'de aldı.

Dizinin devam ettiği sürelerde partneri İlhan Şen ile adı aşk iddialarına karışan ve gündemden düşmeyen Özberk, sezonu açtı.

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile sık sık konuşulan Burcu Özberk, Bali'den paylaştığı karelerde de havasını konuşturdu.

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Afilli Aşk gibi başarılı yapımlarda yer alan oyuncu, cesurluğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bali'de yaptığı makyaj ve tercih ettiği kıyafetlerle damga vuran Burcu Özberk için yorum ve beğeni rekoru geldi.

Özberk'in hayranları yaptıkları yorumlarda iltifat etmeyi unutmazken, yeni pozları beklediklerini söyledi.

Burcu Özbek'ten Bali'ye çıkarma!

Bali'den paylaştığı tatil pozlarıyla dikkati çeken Burcu Özberk, güzelliğini bir kez daha konuşturdu. Burcu Özberk'in hayranları, "Bu ne hava bu ne güzellik" demekten kendisini alamadı.

Adı İlhan Şen'le aşk dedikodularına karışan ancak şu sıralar yalnız olan Burcu, tatilin tadını çıkarıyor.

Oyuncunun yeniden hangi proje ile ekrana döneceği merak edilirken, bir sonraki rotasının neresi olacağı ise muamma...