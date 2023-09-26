Burcu Özberk'ten Londra çıkarması! Mini elbisesiyle baş döndürdü

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Son olarak Ruhun Duymaz dizisi ile ekranlara gelen Burcu Özberk, talihsizlikleri peş peşe yaşadı.
Dizisi erken final veren ve ekranlara veda etmek zorunda kalan Özberk, soluğu Londra'da aldı.
Londra'da geçirdiği dakikaları hayranlarıyla paylaşan Burcu Özberk, çektirdiği kareleri de yayınladı.
Burcu'dan Londra çıkarması
Londra Moda Haftası’nda da boy gösteren Burcu Özberk, siyah kalp emojisi ile pozlarını paylaştı.
İddialı siyah bir elbise giyen Özberk’in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Güzel oyuncunun takipçileri "Türkiye'nin en güzel kadını", "Melek gibisin", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.