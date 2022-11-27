Buse Varol cesur dekoltesiyle açıldıkça açıldı, Alişan hemen el attı! Fiziğine yorum yağdı...

Alişan'ın eşi Buse Varol, iddialı kıyafet seçimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Eğitim, güzellik yarışması, oyunculuk derken yolu Alişan ile kesişen Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Buse Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi çok sayıda dizide boy gösterdi.

Miss Turkey geçmişi de olan güzel oyuncu, kariyerini annelik rotasına çevirdi.

2021 yılında oğlu Burak'ı ve 2022'de kızı Eliz'i kucağına alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dekolteli pozlara Alişan'dan yorum

Fit görüntüsüyle dikkatleri çeken Varol, katıldığı bir davetten paylaşım yaptı.

Göğüs dekolteli ve bacak yırtmacıyla poz veren Buse Varol, sosyal medyayı salladı.

Fiziğini korumayı başaran ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorumlar da peş peşe gelirken, Alişan da kayıtsız kalamadı.

Alişan, eşi Buse Varol'un paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi bıraktı.