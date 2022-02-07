Buse Varol'un eski aşkını gören dondu kaldı...Sarmaş dolaş karelerin sahibi Yasak Elma'nın yıldızıymış!

Son zamanlarda Alişan'la arasında kriz olduğu iddia edilen Buse Varol'un eski aşkı gündeme geldi. Oyuncunun eski sevgilisini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra, oldukça zor günler geçirdi. Türkücüye bu zor günlerinde eşi Buse Varol destek oldu.

Sık sık boşanacaklarına yönelik haberlerle uğraşan ve "Böyle bir şey yok" diyen ikilinin arasında yeni bir kriz olduğu belirtildi.

Buse Varol kızı Eliz'in doğum günü için otelde bir parti düzenlerken, Alişan ve ailesinin yer almaması fitili ateşledi.

Alişan ve ailesi ise kendi aralarında, Buse Varol'un olmadığı bir doğum günü kutlaması yaptı. Bu durum ateşlenen fitilin iyice yanmasına sebep oldu.

Konuya ilişkin sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaparken, "Bu aşk bitti, artık dönüş olmaz" tarzında söylemlerde bulundu.

Bunun akabinde Buse Varol, katıldığı 2.Sayfa programında evliliğine dair bomba gibi açıklamalar yaptı. Bu gelişmeler gündemi meşgul ederken, Varol'un eski aşkı akıllara geldi.

Güzel ve başarılı oyuncu Buse Varol'un iki yıl aşk yaşadığı kişinin bir dönem Yasak Elma'da boy gösteren meslektaşlarından biri olduğu öğrenildi.

BUSE VAROL - CAN NERGİS AŞKI

Yasak Elma dizisinde bir dönem boy gösteren Can Nergis ve Buse Varol'un aşk yaşaması herkesi şaşırttı.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde de oynayan Can Nergis, Buse Varol ile iki yıllık bir birliktelik yaşadı.

Birkaç kez objektiflere sarmaş dolaş yakalanan ikili, ani bir kararla ayrıldı. Bu ayrılığın arkasından ihanet olduğu söylendi ancak bu doğrulanmadı.

Bu ayrılığın ardından Buse Varol ve Alişan nikah masasına otururken, Can Nergis ise Jelena Milosavljevic ile evlendi.

BUSE VAROL'UN ALİŞAN HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

2. Sayfa programına son dönemde çıkan ayrılık haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Varol, şunları söyledi:

"Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonradan istemediler. Tabii ki saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla ve asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Beni davet etmedi kimse eve.

Asla ben böyle bir kız değilim. Gerçekten sorun yok. Saygı duyuyorum hepsinin acısına ama Eliz bir daha 1 yaşına giremeyecek. Gerçekten sorun yok, Alişan bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine olsun istedim."