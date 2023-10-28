Büşra Develi derin dekolteli tarzıyla olay yarattı! O pozlara yorum yağdı.. Ünlü oyuncu Büşra Develi katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Büşra Develi'nin davet tarzı hayranları tarafından beğeni topladı..

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Ünlü oyuncu Büşra Develi güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 30 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni topladı.

Oynadığı diziler ile büyük beğeni toplayan Büşra Develi davet tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir davete katılan Büşra Develi davet tarzıyla adından söz ettirdi. Beyaz bir gömlek ve salaş bir pantolon tercih eden Develi iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

Son olarak Akıncı dizisinde rol alarak ekran karşısına çıkan Büşra Develi yakında başlayacak olan 'Kasaba' isimli internet dizisinde rol alacak.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Büşra Develi'nin Instagram'da 730 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu davet pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte Büşra Develi'nin davet tarzı..