Büyük aşka gölge düştü! Duygu Özaslan ile evlenmeye hazırlanan Can Maxim Mutaf'a haciz şoku! Eline ne varsa..

Büyük aşka gölge düştü! Duygu Özaslan ile evlenmeye hazırlanan Can Maxim Mutaf'a haciz şoku! Eline ne varsa..

Duygu Özaslan ile evlenmeye hazırlanan Can Maxim Mutaf'a haciz geldi. Ailesinin borçları nedeniyle Mutaf'ın evine ve son model aracına haciz kondu. Mutaf'ın haciz nedeniyle çok üzgün olduğu öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evlenmeye hazırlanıyor.

Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etmişti.

Evlilik teklifini kabul eden Özaslan, çekilen kareleri "Evet dedim." sözleriyle paylaştı.

Ancak evlilik hazırlığı yapan çift şu sıralar zor günler geçiriyor. Mutaf'ın evine haciz geldiği belirtildi.

Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model arabasının üstüne haciz kondu.

Basketbolcunun durum karşısında oldukça üzgün olduğu ise gelen bilgiler arasında...

CAN MAXİM MUTAF'A HACİZ ŞOKU

Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf'ın, mallarına yapılan haczi kaldırmaya çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Özaslan ve sevgilisinden henüz bir açıklama gelmedi.

"BEKLENTİM SIFIR OLDUĞU İÇİN İLGİLENMEDİM"

Duygu Özarslan, Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim.

‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”