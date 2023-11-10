ensonhaber.com
Kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, küçük yaşlardan itibaren kilolu.
Beden ölçüleri yüzünden birçok kez zorbalık yaşayan Graham, şimdilerde podyumların gözde isimlerinden.
Bedeni ile barışık olan Ashley, sosyal medyada cesur pozlara imza atıyor.
Vücudunu seviyor
Beden olumlama akımının öncüsü ünlü model Ashley Graham, transparan elbisesinden görünen iç çamaşırı ile göz kamaştırdı.
Parlak bir kombin seçen 35 yaşında 3 çocuk annesi, adeta kıvrımlarını sergiledi.
21.7 milyon takipçisi olan ünlü model, beğeni yağmuruna tutuldu.