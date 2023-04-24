Büyük değişimi şok etti! Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali şaşırttı.. Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Merve Erdoğan'ın son hali ortaya çıktı. İşte Merve Erdoğan'ın yıllar içindeki büyük değişimi..

Bir döneme damgasını vuran Bücür Cadı isimli dizide Zeliş karakterine hayat veren oyuncu Merve Erdoğan'ın yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

22 Haziran 1991 yılında Niğde'de dünyaya gelen Merve Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Merve Erdoğan oyunculuk kariyerine Bücür Cadı ile başlamıştır. 21 Eylül 1999 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bücür Cadı yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Toplam 169 bölüm yayınlanan Bücür Cadı 28 Haziran 2000 tarihinde ekranlara veda etti.

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan ayrıca, "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi" ve "Tövbeler Olsun" gibi birçok dizide rol aldı.

31 yaşındaki Merve Erdoğan'ın son hali ortaya çıktı. İşte genç oyuncunun son hali..