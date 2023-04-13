Büyük değişimi şok etti! Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun yıllar içindeki inanılmaz değişimi! Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun yıllar içindeki değişimi görenler şok etti. İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Ramazan karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun eski hali gündeme geldi.

Gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu sosyal medyayıda oldukça aktif şekilde kullanıyor.

32 yaşında olan Cihat Süvarioğlu'nın yıllar önceki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Cihat Süvarioğlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2014 yılından bu yana sinema filmlerinde ve dizilerde rol almaktadır.

Başarılı oyuncu ilk oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayımlanan Diğer Yarım dizisinde oynayarak başlamıştır.

İşte Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun eski hali..

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, Marmara Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Çeşitli dizilerde ve filmlerde rol alan Cihat Süvarioğlu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Ramazan karakteri ile büyük bir üne kavuştu.