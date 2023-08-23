Büyük ödül değişti! Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül arttı! İşte yeni ödül miktarı.. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül revize edildi. İşte programda verilecek yeni ödül miktarı..

ensonhaber.com

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödülün değiştiği iddia edildi.

Uzun yıllardır devam eden ve en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında para ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yarışmanın büyük ödülünde değişikliğe gidildi.

Büyük ödül değişti

İddiaya göre 1 milyon TL olan büyük ödül yeni sezonda 5 milyon TL olarak güncellendi.

Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve son olarakta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Birsen Altuntaş programın yeni sezon tanıtımının çekildiğini dile getirirken programın yakın zamanda başlaması bekleniyor.