Büyük sır deşifre oldu! Acun Ilıcalı'dan MasterChef'ten elenen Emre Büber'e hayatının teklifi

MasterChef Türkiye yarışmasından bilerek elendiği öne sürülen Emre Büber'in, Parkinson hastası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu iddia edildi.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye programı, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışma, yeni sezonuyla da seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının 11'inci haftasında elenen isim Emre Büber olmuştu.

Parkinson hastası olduğu ortaya çıkan ve yarışmadan hasta olduğu için bilerek elendiği iddia edilen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı öğrenilmişti.

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber, kişiliği, mutfak bilgisi ve yaptığı yemeklerle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

PARKİNSON TEŞHİSİ KONULDU

Ünlü fenomen Ata Benli, Emre'nin elenmesi ile ilgili herkesi kahreden bir iddiada bulundu. Ata Benli'nin söylediğine göre, Emre Büber'e ''parkinson'' teşhisi konulmuştu.

Ünlü fenomen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,"Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir." demişti.

''ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ'' İDDİASI

'İlk beşe girer' denilen bir aşçı olan Emre Büber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yarışmacıların özel durumlarına ve başarılarına kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu öne sürüldü.

Emre'nin elenmesine gönlü razı olmayan Acun Ilıcalı, Emre Büber'e Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde cömert bir iş teklifinde bulundu.

Avusturya'ya dönmesine gerek kalmayan Emre, bundan böyle hem tedavisini devam edip hem de sevdiği işi yapabilecek.