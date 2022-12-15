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    Çağatay Ulusoy'un son imajına bakın! 'Jigoloyum ben'

    Yeni dizisi "Centilmen" için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, jigolo rolünü oynayacak. Saçlarını uzatan ve kilolu haliyle şaşırtan Ulusoy'a yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 16:11
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    Çağatay Ulusoy'un son imajına bakın! 'Jigoloyum ben'

    Son olarak Netflix'te yayınlanan "Kağıttan Hayaller" filminde rol alan Çağatay Ulusoy, yeni bir projeyle el sıkıştı.

    Yine dijital bir platformda yayınlanacak olan "Centilmen" adlı diziside başrolü kapan Ulusoy, herkesi şaşırttı.

    Jigolo, yani yaşlı kadınlarla para karşılığı birlikte olan bir adamı oynayacak olan Çağatay Ulusoy, rolü için imaj değiştirdi.

    Jigolo Çağatay

    32 yaşındaki yakışıklı oyuncu, daha önce de birçok kez farklı tarzlara büründü.

    Rolünün hakkını vermek için saçlarını uzatan ve biraz kilo alan Ulusoy, son görüntüsüyle takipçilerini şoke etti.

    Ulusoy'a "tam jigolo olmuşsun", "yakışmış", "bu halin ne" yorumları yapıldı.

    Çağatay Ulusoy un son imajına bakın! Jigoloyum ben #1

    Çağatay Ulusoy un son imajına bakın! Jigoloyum ben #2


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