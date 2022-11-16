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    Çağla Şikel gençlik fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı! "Zeytin Çağla"

    Çağla Şikel gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Şikel'in eski haline beğeni ve yorum yağdı. İşte Çağla Şikel'in gençlik hali..
    • 16.11.2022 - 11:16
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    Çağla Şikel gençlik fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı! 'Zeytin Çağla'

    Çağla Şikel sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla gündeme oturdu. Şikel'in gençlik fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Mankenlik, oyunculuk ve sunuculuk gibi birçok alanda başarılı işlere imza atan 43 yaşındaki Çağla Şikel'in eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Sosyal medyayı aktik şekilde kullanan Çağla Şikel'in instagram hesabında 4.3 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü manken bol bol paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Çağla Şikel gençlik fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı! 'Zeytin Çağla' #1

    Çağla Şikel'in "Zeytin Çağla" notuyla instagram hesabından paylaştığı fotoğraf 120 binden fazla beğeni aldı. Takipçileri ve ünlü arkadaşları fotoğrafa övgü dolu yorumlarda bulundular.

    İşte Çağla Şikel'in gençlik fotoğrafı;

    Çağla Şikel gençlik fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı! 'Zeytin Çağla' #2


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