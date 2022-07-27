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    Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle büyüledi! Fiziği dikkat çekti!

    Tatilde olan Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle poz verdi.Fit vücudu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
    • 27.07.2022 - 13:13
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    Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle büyüledi! Fiziği dikkat çekti!

    Çağla Şikel kariyeriyle olduğu kadar cesur pozları ile de sıkça magazin gündeminde yer alan isimlerin başında geliyor.Mankenlik, oyunculuk ve sunuculuk yapan Şikel sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Ünlü ismin instagramda 4.3 milyon takipçisi mevcut.Sık sık takipçileriyle fotoğraf paylaşan Çağla Şikel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çekiyor.

    Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle büyüledi! Fiziği dikkat çekti! #1

    Tatilde olan Çağla Şikel kırmızı bikinisi ile paylaştığı hikayeler gündeme geldi.Fit vücudu dikkatlerden kaçmayan 43 yaşındaki manken beğeni topladı.İşte Çağla Şikel'in tatil kareleri..

    Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle büyüledi! Fiziği dikkat çekti! #2

    Çağla Şikel kırmızı bikinisiyle büyüledi! Fiziği dikkat çekti! #3


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