Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları Uzay kocaman oldu, görenler inanamadı! Şu yakışıklılığa bir bakın...

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları Uzay kocaman oldu, görenler inanamadı! Şu yakışıklılığa bir bakın...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şıkel, son olarak küçük oğlu Uzay'ın doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutladı.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan Çağla Şıkel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

2008 yılında evlendiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

Anneliği ile beğeni toplayan 42 yaşındaki Şıkel, sık sık sosyal medya hesabından Kuzey ve Uzay ile fotoğraf paylaşıyor.

Oğulları için Emre Altuğ ile bir araya gelmeyi ihmal etmeyen ünlü manken, son olarak 10 yaşına basan küçük oğlu Uzay'ın doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

''İYİ Kİ DOĞDUN UZAY'IM''

Çağla Şıkel, Instagram hesabından 10 yaşına basan küçük oğlu Uzay'ın doğum gününü kutladı.

Şıkel, oğlu ile pozuna ''Bu kadar çok sevileceğini bilsen kaç kez gelmek isterdin dünyaya? Bugün itibariyle 10. kez İyi ki doğmuşsun, defalarca iyi ki doğdun Uzayım iyi ki…'' notunu düştü.

''İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM''

Emre Altuğ da oğlu Uzay'ın karesini yayınlayarak ''Benim güzel bakışlı, güzel kalpli, mutlu, düşünceli, vicdanlı, merhametli, doğrucu Davut'um, Uzay'ım iyi ki doğdun oğlum.'' dedi.

BABASINA BENZETİLİYOR

Uzay'ın son halini gören takipçileri, yakışıklı olması nedeniyle babası Emre Altuğ'a benzediğini belirten yorumlarda bulundu.

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