Çağla Şıkel'in 20'li yaşlarda gönlünü kaptırdığı yakışıklı ortaya çıktı! Meğer Survivor'ın hırçın adamıymış...

Emre Altuğ ile evlenmeden önce yaşadığı aşklarla sık sık magazin basınına gündem olan Çağla Şıkel'in eski aşkı Survivor'dan çıktı. Şıkel'in 20'li yaşlarda aşk yaşadığı ismi duyanlar şoke oldu.

Mankenlik, modellik, oyunculuk, sunuculuk ve şimdilerde Youtuber'lık yapan Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ ile evlendi.

Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Sultan karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Şıkel, Emre Altuğ ile çok yakıştırılıyordu.

İkilinin mutlu giden beraberlikleri nikah masasında sona ererken, buna en çok çiftin hayranları sevindi.

Ancak bu mutluluk kısa sürdü ve ikili 2015 yılında boşanırken, Uzay ve Kuzey adındaki çocukları ise annede kaldı.

Çağla Şıkel boşandıktan sonra hayatını kimseyi almadı ve kendisini çocuklarının gelişimine adadı. Eski eşi Emre Altuğ ile sık sık çocukları için bir araya geldi.

Çağla Şıkel şimdilerde sadece kariyer hayatı ve çocukları ile anılmak istiyor ancak geçmişte sık sık aşk hayatı ile gündemdeydi.

Ünlü isim 20'li yaşlarda bir dönem Survivor'da yarışan ve kavgaları ile gündeme gelen Bozok'la beraberdi.

ÇAĞLA ŞIKEL VE BOZOK AŞKI

Emel Müftüoğlu'nun klibinde tanışan Bozok Gören ve manken Çağla Şıkel, o dönem büyük bir aşka başladı.

Henüz 20 yaşındayken aşk yaşamaya başlayan ikili geçen 2,5 yılın sonunda "aradaki saygının bitmesini" gerekçe göstererek yollarını ayırdı. "Bozok'tan sonra hiç kimseyi sevemem" diyen Şıkel, Emre Altuğ ile evlendi.

BOZOK GÖNEN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Bozok Gören'in tanınırlığı ise 2013 ve 2015 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla arttı. Yarışmada, Duygu Çetinkaya ile girdiği büyük kavgalarla akıllarda kalan Bozok, Amerikalı genç kadın ile evlendi. Ancak Gören, 2012 yılında evliliğini bitirerek Alaçatı'ya yerleşti.

Bu olayın ardından yeniden evlenen Bozok, yine Amerikalı bir kadınla dünyaevine girdi. Sosyal medyada paylaştığı mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan Bozok Gören, eşi Amy ile birlikte Alaçatı'da restoran işletiyor.