Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı?

Teşkilat dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.Dizide Serdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi diziden ayrıldı.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta şok bir veda yaşanıyor.Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay dizinin sevenlerini hayrete düşürdü.

Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin yeni sezonunda olmayacak.Hayranları haberin doğru olup olmadığını araştırırken yapım şirketi yaptığı açıklama ile oyuncunun vedasını doğruladı..

Yapım şirketi Tims&B Prodüksiyon twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Teşkilat dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca ' Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.







