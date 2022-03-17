Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu kimdir? Seda Sayan için terk ettiği güzel model...

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu kimdir? Seda Sayan için terk ettiği güzel model...

Seda Sayan'ın sekizinci eşi olmaya hazırlanan Çağlar Ökten'n hakkında "albüm için 4 yıllık sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı" iddia edildi. Peki Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında?

Orkestra şefi Çağlar Ökten'in evlilik teklifini kabul eden Seda Sayan, sekizinci kez dünyaevine girecek.

Mayıs ayında evlenecek olan çift hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddiaya göre; Seda Sayan albüm yapma vaadiyle Çağlar Ökten'in kendisiyle evlenmesini istemiş. Ökten ise bir gecede 4 yıllık ilişkisini sonlandırmış...

Akabinde ise gözler Lara Şehiroğlu'na çevrildi.

Çağlar Ökten'in eski sevgilisi kim? Lara Şehiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları gündemde yerini aldı. İşte yanıtı...

LARA ŞEHİROĞLU KİMDİR

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabından sık sık sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları paylaşıyor.

Çağlar Ökten ve 4 yıl birliktelik yaşadığı Lara Şehiroğlu evlilik hazırlığı yapıyordu.

Evlilik haberleri ardından Şehiroğlu bütün fotoğrafları Instagram hesabından hemen sildi.

Genç model, pozlarıyla da binlerde beğeni ve yorum alıyor.