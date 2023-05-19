Çakıfelek'in cilveli hostesiydi... Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! "Estetik yaramış" Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Estetik operasyonlarıyla bambaşka biri haline dönen Emel Özkızıltaş, adeta magazin gündemini salladı.

Bir dönem Öykü Serter'in sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmacıları hala adından söz ettirmeye devam ediyor.

O dönemlerde işvesi ve cilvesiyle hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş, daha sonra hostes olarak ekranlarda yer almaya devam etti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapmış, hareketleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Emel Özkızıltaş, son haliyle adeta sosyal medya gündemini salladı.

Yüzüne uyguladığı estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Emel Kızıltaş'ın son halini gören gözlerine inanamıyor.

Bambaşka biri oldu!

Cilveleriyle hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş, estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka biri oldu. Fenomen ismin son halini gören gözlerine inanamıyor. Güzelliğiyle büyük ilgi topluyor.

Eski halinden eser kalmayan Emel Özkızıltaş, son haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü isme beğeni ve yorum yağıyor.