Süleyman Çakır'ın oğluydu! Kurtlar Vadisi'nin küçük Pusat'ı Sertan Karaağaç'ın şimdiki hali

Sertan Karaağaç, bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat karakterine hayat vermişti. Karaağaç, artık büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi'nin başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri çok sevildi.

Ama bir isim var ki dizide öldüğünde, halk onun için cenaze törenleri düzenleyip helvalar dağıttı. Bu isim Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır'dan başkası değildi.

Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu küçük Pusat'a hayat veren çocuk oyuncu Sertan Karaağaç'ın son hali merak konusu oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDE ÇAKIR'IN OĞLU PUSAT'IN ŞİMDİKİ HALİ

Yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde, Çakır'ın oğlu Pusat'ı canlandıran çocuk oyuncu Sertan Karaağaç, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Çocukken milyonların tanıdığı Sertan Karaağaç, şimdilerde 24 yaşında...

Ekranlardan uzak bir hayat süren Karaağaç, tabiatla iç içe olmayı çok seviyor.

Bir dönemin çocuk yıldızı, Instagram hesabından hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Sertan Karaağaç'ın son hali:



