Çalışanları tarafından darbedilmişti! Danilo Zanna ülkeyi terk ediyor... İŞTE GİDECEĞİ YER MasterChef'in sevilen isimlerinden biri olan Danilo Zanna geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından darbedildi. Zanna'nın bu olaydan sonra aldığı karar ise herkesi şaşırttı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen yüzü Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı.

Zanna, geçtiğimiz günlerde restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğradı.

Olaydan sonra açıklama yapan ve durumunun iyi olduğunu söyleyen ünlü şef, tatile çıkacağını açıkladı.

Rota: İtalya

Snob Magazin'in sorularını yanıtlayan Zanna, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman şiddete karşıyım fakat böyle kötü bir olay yaşandı. Gereken şikayetleri yaptım." dedi.

"İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım abicim" diyen Zanna tatil planı sorularına ise "Aileyi çok özledim, o yüzden İtalya'ya gideceğim" yanıtını verdi.