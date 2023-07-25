TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının sevilen yüzü Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı.
Zanna, geçtiğimiz günlerde restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğradı.
Olaydan sonra açıklama yapan ve durumunun iyi olduğunu söyleyen ünlü şef, tatile çıkacağını açıkladı.
Rota: İtalya
Snob Magazin'in sorularını yanıtlayan Zanna, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman şiddete karşıyım fakat böyle kötü bir olay yaşandı. Gereken şikayetleri yaptım." dedi.
"İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım abicim" diyen Zanna tatil planı sorularına ise "Aileyi çok özledim, o yüzden İtalya'ya gideceğim" yanıtını verdi.