Cam Tavanlar 4. yeni bölüm 2. fragmanı: Leyla ve Cem arasında buzlar eriyor mu?

Show TV'nin yaz dizisi Cam Tavanlar'ın 4. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda Leyla ile Cem'in asansörde yaşadığı yakın anlar dikkat çekti. Peki Leyla ve Cem arasında buzlar eriyecek mi?

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Show TV'nin Cam Tavanlar dizisi, 4. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken Cam Tavanlar'ın 4. yeni bölümden 2. fragman yayına girdi.

Cam Tavanlar'ın yeni bölüm fragmanında Cem, Leyla'yı büyük bir tehlikeden çekip çıkarıyor. Leyla'nın başına ne geldiği büyük bir merak konusu olurken ikilinin gözyaşları duygu dolu anların yaşanacağının sinyallerini veriyor.

İşte Cam Tavanlar 4. yeni bölüm 2. fragmanı...

Cam Tavanlar 4. Bölüm 2. Fragman İZLE

CAM TAVANLAR'DA NELER OLDU?

Cam Tavanlar'ın romantik ve heyecan dolu üçüncü bölümünde, Leyla ile Cem aşkı giderek alevlenmeye başladı. Cem, Leyla'yı öperek büyük bir adım attı ve açıkça aşk teklifini sundu. Leyla, duyguları ve mantığı arasında kararsızlık yaşarken ikili arasına yeni engeller girmeye başladı.

Rakip restoranların başında olan Cem ve Leyla, iş yüzünden yeniden karşı karşıya geldi. Asude'nin yönetim kurulundan Haldun, Leyla'nın ayrılmadan önce sildiği şirket ile ilgili çalışmaların peşine düşünce bu durum Cem'i zor durumda bıraktı. Haldun, çalışmaları Cem istiyormuş gibi gösterince Leyla, Cem'e karşı yeniden öfkelendi.

Diğer tarafta İskender'in Leyla'ya olan duyguları, Cem'i kıskandırmaya başladı. Leyla'nın şirket ile ilgili hazırladığı yurt dışı raporlarını silmesinin ardından Cem yeni bir rapor hazırlarken bu raporun danışmanı olarak Leyla seçildi. Leyla, raporun başarılı olduğunu bildirecekken Haldun'un yeni oyunu bir anda her şeyi alt üst etti.

Bir tedarikçisinin Cem tarafından şikayet edildiğini öğrenen Leyla, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem'in büyük bir kötülük yaptığını düşünen Leyla, bunun üzerine raporun başarısız olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cem ise finalde şoke edici bir karar aldı ve Leyla'nın Asude'ye girişini yasakladı. Peki ikili tüm bu engelleri aşıp aşklarını doya doya yaşayabilecek mi?