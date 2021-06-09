Cam Tavanlar dizi oyuncuları ve karakter analizleri

Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar 9 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkıyor. İşte Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı Show Tv'de başlıyor. Cam Tavanlar, konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Cam Tavanlar, ismini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine değinen konusuyla bir aşk hikayesi sunacak. Dizi meraklıları, Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve karakterlerine dair araştırmalara başladı.

Peki Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar karakterleri, konusu ve oyuncuları...

CAM TAVANLAR DİZİ KONUSU

Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO’su…

Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…

Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu’nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor.

Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?

CAM TAVANLAR OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

LEYLA (BENSU SORAL)

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

CEM (KUBİLAY AKA)

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra’da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla’dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

SÜREYYA (HATİCE ASLAN)

Süreyya Hanım zamanında Cem’in dedesi Teyfik Bey’le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

İSKENDER (UTKU ATEŞ)

Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla’nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla’ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.

ŞİNASİ (AHMET MELİH YILMAZ)

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla’yı sever ve ona güvenir.

AYLİN (BERİL KAYAR) Yetenekli ama uzatmalı sevgilisi olan, sinir krizleri geçiren duygu durumu karışık bir şeftir. Renkli, eğlenceli biridir. Üzgünse çok üzgün, mutluysa çok mutludur. Üzgün olduğunda yemeğin içine fazladan acı, mutlu olduğunda ise tabağa fazladan et koyabilecek kadar ruh halini dışarıya yansıtır.

İNCİ (AYTEN SOYKÖK)

Haldun’un eşi İnci, iyi eğitim almış, akıllı bir kadındır. Haldun’la evlendikten sonra çalışmamış, sosyete hayatının içerisine girmiş, potansiyelini kullanamamıştır. Bu yüzden Leyla’yı sever, destekler, erkek dünyasında başarılı olduğunu görmek ister.

HALDUN (MEHMET BİLGE ASLAN)

Leyla’nın çalıştığı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Haldun, erkek dünyasını temsil eden, hırslı ve yeri geldiğinde acımasız olabilen bir iş adamıdır. Aile hayatında da şirket yönetir gibi davranır, bu yüzden karısı İnci ile yıllar içerisinde uzaklaşmıştır.