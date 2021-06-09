Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral kimdir? Bensu Soral'ın biyografisi

Bensu Soral, ekranların yeni yaz dizi Cam Tavanlar ile seyirci karşısına çıkıyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan oyuncu Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte biyografisi

İlk bölümü 9 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan Cam Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandıracak olan Bensu Soral, izleyicilerin gündeminde..

Hande Soral'ın kız kardeşi olan Bensu Soral, Leyla karakteriyle iş hayatında kadınların mücadelesini anlatan hikayenin başrolünde yer alıyor.

Kubilay Aka ile rol arkadaşı olan 30 yaşındaki Bensu Soral, güzellği ve performansı ile seyircilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli gibi sorular merak ediliyor.

Peki Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral kimdir? İşte Bensu Soral hakkında merak edilen bilgiler..

TAM TAVANLAR LEYLA KARAKTERİ

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, 3 Mart 1991 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Liseyi Bursa’da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de grafik üzerine eğitim aldı.

Ablası Hande Soral’ın desteğiyle oyunculuğa adım atan Bensu Soral, İlk kez Yol Ayrımı dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. Aynı zamanda 2008’de başlayan Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda da bulundu.

Boynu Bükükler adlı gençlik komedisi dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Miray karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterine can verdi. 2016 yılında çekimleri başlamış ve büyük reyting toplamış ‘İçerde’ adlı dizide Çetin Tekindor’un oynadığı “Kebapçı Celal”in avukatlığını yapan “Melek” karakterini hayat vermişti. Aynı zamanda bu rolüyle de popülerlik kazanmıştı.

2019 yılında sinemalarda gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde ‘Nazlı Noyan’ karakterine can veren Bensu Soral 1.73 boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

Şimdi ise Show TV ekranlarında yeni başlayan Camdan Tavanlar dizisinde Leyla karakterini canlandırmaktadır.

BENSU SORAL DİZİ VE FİLMLERİ