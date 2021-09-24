Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı: Koroğlu Ailesi'nin yeni şoförü 'Hayri'

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi. Fragmanda Nalan mutsuzluğu ve Hayri'nin Koroğlu Ailesi'ne şoför olarak dahil olması dikkati çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan, yeni fragman geldi.

Hayri karakteri ile diziye dahil olan Cihangir Ceyhan ilk kez görülürken, dizinin son bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Yayınlanan son fragmanda; Hayri'nin Rafet Koroğlu'nun hayatını kurtarmasıyla birlikte yaşamı değişiyor.

Hayri, Rafet Koroğlu'nun sağ kolu olarak yanında yer almaya ve ailenin şoförü olmaya başlıyor.

Nalan ve Feride arasındaki ipler gerilirken, Cana'nın kocası ise Sedat ile olan mesajlarını yakalıyor. Cana kocası tarafından evden kovulurken, son sahneye ise Hayri ve Nalan'ın yüz yüze gelmesi damga vurdu. İşte Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ'DA HAYRİ'NİN EŞİ TÜRKAN KİM OLACAK?

Camdaki Kız'da Hayri'nin köydeki eşi Türkan için adı geçen isimlerden biri Serenay Sarıkaya olmuştu. Ancak Sarıkaya, ''Şahmeran'' adlı diziyle kameralar karşısına geçince bu iddia yalanlanmış oldu.

Şimdi de ortaya atılan diğer isim Sitare Akbaş oldu. Ancak bu rol için Akbaş'a teklif gidip gitmediği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Hayri'nin köydeki eşine kimin hayat vereceği gizemini hala koruyor.