Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı: Nalan evi terk edip Feride'nin yanına dönüyor!

Camdaki Kız dizisinin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Yeni bölümde, Sedat'ın boşanma kararının ardından evi terk eden Nalan, annesi Feride'nin yanına dönüyor. İşte Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 11 Kasım Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Camdaki Kız'ın merakla beklenen 19. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde, eşi Sedat'ın boşanma kararından sonra evi terk eden Nalan, annesi Feride'nin yanına dönüyor.

Sedat'ın karşısına çıkan Feride, ''Bir zavallıya kızımı verecek kadar kör olduğum için yazıklar olsun bana. Bu söylediklerini sana tek tek yedirmezsem bana da 'Feride' demesinler!'' sözleriyle gözdağı veriyor.

Feride'nin, ''Yeri yerinden oynatmaya gidiyorum!'' sözlerinin dikkati çektiği fragmanda, Nalan'ın tekrar korseli günlerine dönmesi herkesi şaşırttı. İşte Camdaki Kız 19. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 19. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez.

Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır. Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!