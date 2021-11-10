Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı: Nalan, Cana ile kaçmaya çalışan Sedat'ın karşısına çıktı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 19. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nalan, Cana ile kaçmaya çalışan Sedat'ı durdurmaya gidiyor. İşte Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 11 Kasım Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Camdaki Kız'ın merakla beklenen 19. bölümünden 3. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Sedat, Nalan'ı ve ülkeyi bırakıp gitmeye karar vermiştir.

Sedat, kaçmak için Cana ile planlarını yaparken Feride de kızını korumak adına Rafet ile işbirliği yapar. Nalan ise daha fazla dayanamaz ve en sonunda Sedat'ı durdurmak için karşısına çıkar.

Fragmanın son sahnesinde arkasına dönen Nalan'ın, Sedat'ın Cana ile kaçtığını öğrenip öğrenmediği ise merak konusu. Peki Sedat gidecek mi? Nalan ne yapacak? İşte Camdaki Kız 19. bölüm 3. fragmanı...

Camdaki Kız 19. Bölüm 3. Fragmanı VİDEO