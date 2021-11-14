Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Sedat ve Nalan, Muzo'nun kız arkadaşını görünce şoke oluyor!

Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı: Sedat ve Nalan, Muzo'nun kız arkadaşını görünce şoke oluyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölümde Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. İşte Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Camdaki Kız'ın heyecanla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Muzo'nun kız arkadaşının Nalan'a olan inanılmaz benzerliği dikkat çekti. İşte Camdaki Kız 20. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 20. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız'ın 20. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor. Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak?

Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

19. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Camdaki Kız 11 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 19. Bölümde Selen, Sedat'ın İngiltere'ye gideceğini Nalan'a haber veriyor.

Selen, Sedat'ı durdurabilecek tek kişinin Nalan olduğuna inanır. Nalan, Selen'in ziyaretine bir hayli şaşırır ve üzülür. Selen, son bir hamle yaparak Sedat'ın bu akşam uçağının olduğunu ve İngiltere'ye gideceğini söyler. Nalan, bu habere tepki vermese de adeta yıkılır.