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    Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme: Karşınızda Nalan'ın annesi Sema İpekoğlu!

    Camdaki Kız'ın yayınlanan ön izlemesinde; Nalan'ın annesine ait olan kutuyu açtığı ve Sema İpekoğlu'nun mektubuna ulaştığı görüldü. Annesinin fotoğrafını gören Nalan, ne yapacağını bilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 17:46
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    Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme: Karşınızda Nalan'ın annesi Sema İpekoğlu!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

    Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız, yeni bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne olacak.

    Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Nalan'ın artık annesini tanımak için adım attığı görüldü.

    Feride ve Adil'in yanına gelen Nalan, yıllarca annesine ait olan ve ondan saklanan kutuyu açtı.

    Kutuda annesinin fotoğrafını gören Nalan'la konuşan Feride, "Fotoğrafta bile olsa Sema İpekoğlu ile tanıştın." dedi.

    Nalan fotoğrafa uzun süre baktıktan sonra kutudan çıkan ve adına yazılmış olan mektubu gördü. İşte Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme...

    Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme İZLE

    Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme: Karşınızda Nalan ın annesi Sema İpekoğlu! #1

    Camdaki Kız 24. bölüm ön izleme: Karşınızda Nalan ın annesi Sema İpekoğlu! #2

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