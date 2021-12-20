Camdaki Kız 25. bölüm 2. fragmanı: Nalan hamile kalmak için kolları sıvadı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Sedat, soluğu yeniden Cana'nın kollarında alırken Selen'in hamile olmadığı gerçeği su yüzüne çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın 22 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek 25. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde Nalan, Feride'nin karşısına anne olma isteğiyle çıkıyor.

Feride, Adil'in Cana ile olan yakınlaşması karşısında sessiz kalmaz ve pençelerini çıkartır. Diğer taraftan Koroğlu ailesi de önlenilemez bir kaosun pençesine düşmüştür.

Olaylar gittikçe karmaşık bir hal almaya başlar. Selen'in hamile olmadığı gerçeği ise su yüzüne çıkmıştır. Nalan ile Feride arasında da bir yüzleşme yaşanır. İşte Camdaki Kız 25. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 25. Bölüm 2. Fragman VİDEO

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan’ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister.

Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar.

Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar.

İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.