Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Melisa'nın gerçek kimliği ortaya çıktı, Rafet Muzo'ya el kaldırdı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 26. bölüm fragmanında; Muzo'nun, babası Rafet'e Melisa'nın gerçek kimliğini itiraf ettiği görüldü. Bu kadar yalanı kaldıramayan Rafet ise Muzo'ya el kaldırdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 23 Aralık Perşembe günü 25. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün ardından dizinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde, Nalan gerçeklerin peşine düşüyor. Meliha ve Cana kafa kafaya verip plan yapar. Ancak artık her şey için çok geçtir.

Muzo, Meliha ile ilgili gerçeği Rafet'e açıklar. Koroğlu ailesi büyük bir kaosa sürüklenir. Bu kadar yalanı kaldıramayan Rafet, Muzo'ya el kaldırır.

Öte yandan Selen'in hamile olmadığı gerçeğini öğrenen Gülcihan, gözyaşları içinde, ''İkinizden de bütün kalbimle utanıyorum!'' diyerek Selen'e tokat atar.

Sedat kendi canını yakacak olan gerçeklerden korkarken Nalan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. İşte Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 26. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır.

Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.