Camdaki Kız 29. bölüm 2. fragmanı: Beni daha doğrusu bizi bırakma Sedat!

Camdaki Kız 29. bölüm 2. fragmanı: Beni daha doğrusu bizi bırakma Sedat!

Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Nalan kaçmaya çalışan Sedat'ın yanına geldi ve hamile olduğunu söyledi. Sedat'ın gitmesini istemeyen Nalan, "Beni daha doğrusu bizi bırakma Sedat!" dedi.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlandı.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 27 Ocak Perşembe günü 28. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün ardından, 29. bölüme özel 2. fragman Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; Nalan'ın hamile olduğunu anlamasının ardından, Sedat'a söylemek için fırsat kolladığı görüldü.

Sedat ise ortalığın karışması ve işçinin ölümün ardından babası tarafından kaçırıldı. Kaçmasına Hayri eşlik ederken, Sedat'ın akıbetinin ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Sedat'ın kaçtığı yere gelen ve artık onunla konuşmaya karar veren Nalan, hamile olduğunu söyledi. "Beni daha doğrusu bizi bırakma" diye Nalan, Sedat'ı şoke etti. İşte Camdaki Kız 29. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 29. bölüm 2. fragmanı İZLE