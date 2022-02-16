Camdaki Kız 31. bölüm 2. fragmanı: Nalan, Canan ve Sedat'ı yakalıyor!

Camdaki Kız dizisinin 17 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak olan 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, Nalan'ın "Beni Cana ile yalnız bırak" sözleri damga vurdu.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, ikinci sezonda seyircisinin ilgisini kazanmayı başarıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

17 Şubat Perşembe akşamı 31. bölümü yayınlanacak olan dizinin 2.fragmanı da geldi.

Fragmanda; Feride son sürat Cana'ya kendince dersini vermektedir. Bir mektup yazdırarak tüm gerçekleri itiraf ettirmek ister. Diğer taraftan Koroğlu ailesi başta Muzo olmak üzere yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalır.

Nalan ise Cana ve Sedat'ı baş başa yemek yerken yakalar.

Peki Nalan ne yapacak? İşte Camdaki Kız 31. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 31. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO