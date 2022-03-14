Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı: Cana tüm gerçekleri öğrendi, Nalan Feride'nin torunu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Feride'den intikam almak için harekete geçen Cana, Feride'nin büyük sırrını öğreniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 17 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek 35. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Adil'in Feride'ye söyledikleri şok etkisi yaratır. Cana ise Feride'nin kendisine yaptıklarından sonra ondan intikam almaya kararlıdır. Bu yüzden babasından Feride ve ailesini araştırmasını ister.

Diğer taraftan Nalan'ın Hayri ile olan arkadaşlığından hoşlanmayan Feride, Nalan'ı bu konuda uyarır.

Sedat, babasının kendisi hakkındaki planlarını öğrendikten sonra dehşete düşerken Rafet'in Sedat'ı restoranın bulaşıkçısı olarak işe alması herkesi şaşkına çevirir.

Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Feride'nin Nalan ile ilgili olan büyük sırrını öğrenir. Nalan aslında Feride'nin kızı değil torunudur.

Peki gerçekleri öğrenen Cana ne yapacak? İşte Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 35. Bölüm Fragmanı VİDEO