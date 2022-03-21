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    Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan artık sarmaş dolaş!

    Camdaki Kız'ın fragmanında; Nalan'ın babasını kaybından dolayı sarsıldığı ve Hayri'nin onu yalnız bırakmadığı görüldü. Nalan'a sarılan Hayri'nin yakınlığı dizinin seyrini değiştirdi.
    • Özel Haber
    • 21.03.2022 - 14:40
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    Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan artık sarmaş dolaş!

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, devam ediyor.

    Perşembe günlerine damga vuran dizinin başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor.

    Sosyal medya ve reytinglere damga vuran dizinin fragmanında; Nalan'ın babasını kaybettiği görüldü. Bundan sonra işler iyice değişirken, Cana ise taziye için eve geldi.

    Cana'nın Feride'ye sarılması ve bildiklerinden bahsetmesi ipleri iyice gerdi. Nalan ise Hayri ile yakınlaştı.

    Yalnızlıktan dem vuran ve babasını özleyen Nalan'a Hayri destek oldu, ona sarıldı ve yanında olduğunu söyledi.

    Deniz kenarında karşı karşıya gelen ikilinin samimi halleri, "İşte dizi şimdi başlıyor" yorumlarına neden oldu. Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan artık sarmaş dolaş! #1


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