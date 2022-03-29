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    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı: Sen sevişmeyi bilmiyorsun diyen Sedat yine Cana'ya gitti!

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın artık iyice Hayri'ye yakınlaşmaya başladığı görüldü. Sedat ise Nalan'dan istediği ilgiyi göremedi ve soluğu yeniden Cana'nın yanında aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 21:04
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    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı: Sen sevişmeyi bilmiyorsun diyen Sedat yine Cana'ya gitti!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde görücüye çıkan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Perşembe günlerine damga vuruyor.

    Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, hikayesiyle herkesi etkiliyor.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide hikaye ise artık hızlanmaya başladı.

    Hayri'nin daha çok ön plana çıkmaya başladığı Camdaki Kız'ın son fragmanı yine nefes kesen anlara sahne oldu.

    Yayınlanan son fragmanda; Nalan'ın artık iyice Hayri'ye yakınlaşmaya başladığı hatta ona aşık olduğu görüldü.

    Sedat ise Nalan'dan istediğini alamadı ve onunla kavga ettikten sonra odayı terk ederek, Cana'ya gitti.

    Feride, Nalan'ın Hayri'ye olan ilgisini fark ederken bundan sonraki süreç ise merak edilmeye başlandı. İşte Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 37. bölüm fragmanı: Sen sevişmeyi bilmiyorsun diyen Sedat yine Cana ya gitti! #1


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