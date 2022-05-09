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Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!

Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Hayri ve Nalan arasındaki elektriğin devam ettiği görülürken, Sedat ise Feride'nin sakladığı büyük sırrı öğrendi ve onu tehdit etti.