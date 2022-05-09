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- Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!
Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 11:19
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, Perşembe günlerine damga vurmaya devam ediyor.
Burcu Biricik, Enis Arıkan, Hande Ataizi,, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, dramatik konusu ile dikkati çekiyor.
Burcu Biricik'in Nalan'a hayat verdiği diziye sonradan katılan ve Hayri'ye hayat veren Cihangir Ceyhan, heyecanın artmasına neden oldu.
Nalan ve Hayri arasında gerçekleşen kıvılcım dizinin popülaritesini artırırken, yeni fragman ise yine nefesleri kesti.
Yayınlanan fragmanda; Nalan ve Hayri arasındaki kıvılcımın Cana ile Sedat tarafından fark edilmeye başlandığı görüldü.
Cana, Feride hakkındaki gerçekler ile Nalan ve Hayri arasında yaşanan gizemli olayları Sedat'a anlattı.
Sedat'ın harekete geçmesi, Nalan'ın ise utancından kaçmaya çalışması olayların fitilini ateşledi. İşte Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı...
Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı İZLE