Petrol
111.3
-0.97%
Euro
15.75
-0.16%
Dolar
14.98
0.24%
Altın
898.19
-0.77%
Borsa
2460
0.04%
Bitcoin
509.263
-3.57%
BTXN Coin
15.39
1.31%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Hayri ve Nalan arasındaki elektriğin devam ettiği görülürken, Sedat ise Feride'nin sakladığı büyük sırrı öğrendi ve onu tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, Perşembe günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    Burcu Biricik, Enis Arıkan, Hande Ataizi,, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, dramatik konusu ile dikkati çekiyor.

    Burcu Biricik'in Nalan'a hayat verdiği diziye sonradan katılan ve Hayri'ye hayat veren Cihangir Ceyhan, heyecanın artmasına neden oldu.

    Nalan ve Hayri arasında gerçekleşen kıvılcım dizinin popülaritesini artırırken, yeni fragman ise yine nefesleri kesti.

    Yayınlanan fragmanda; Nalan ve Hayri arasındaki kıvılcımın Cana ile Sedat tarafından fark edilmeye başlandığı görüldü.

    Cana, Feride hakkındaki gerçekler ile Nalan ve Hayri arasında yaşanan gizemli olayları Sedat'a anlattı.

    Sedat'ın harekete geçmesi, Nalan'ın ise utancından kaçmaya çalışması olayların fitilini ateşledi. İşte Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 42. bölüm fragmanı: Hayri ve Nalan aşkını oynat bakalım! #1


    İlginizi Çekebilir

    Konut kiralarında artış devam ediyor
    Emlak

    Konut kiralarında artış devam ediyor

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı
    Futbol

    Beşiktaş'tan derbi öncesi koreografi hazırlığı

    Görüş Bildir