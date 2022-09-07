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    Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri öpüştü! Peki sonra ne oldu?

    Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni sezon fragmanında; Nalan'ın Hayri ile öpüştükten sonra pişman olduğu görüldü. Annesine, "Beni yıkar mısın?" diye soran Nalan, şüpheleri üzerine çekmeye başladı.
    • 07.09.2022 - 15:35
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    Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri öpüştü! Peki sonra ne oldu?

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı dizi, iki sezon boyunca nefes kesen anlara sahne oldu.

    Nalan'a hayat veren Burcu Biricik oyunculuğu ile göz doldururken, diziye giren Hayri karakteri heyecanı doruğa çıkardı.

    Nalan ve Hayri'nin öpüşerek sezon finaline girdiği Camdaki Kız, üçüncü sezonu ile yeniden ekranlara dönüyor.

    Nalan ve Hayri'nin akıbetini merak edenler, fragman ile birlikte meraklarını iyice artırdı. Nalan ve Hayri'nin öpüştüğünü gören birileri tehdit mesajları yollamaya başladı.

    Hayri ile öpüştüğünü için kendisini kötü hisseden Nalan ise annesinden onu yıkamasını istedi.

    Hayri'nin Nalan'dan uzak tavırları şaşkınlık yaratırken, yeni sezonda Hayri'nin eşini kimin oynayacağı ise tartışma konusu oldu. İşte Camdaki Kız yeni sezon fragmanı...

    Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 48. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri öpüştü! Peki sonra ne oldu? #1


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