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    Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri yolun sonuna geldi!

    Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Hayri evde basılıyordu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 04.11.2022 - 10:33
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    Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri yolun sonuna geldi!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Selen ve Muzo, Hayri ve Nalan arasında geçen yasak aşkın farkına vardı. Selen'in son bölümde Hayri'nin evine gelmesi büyük heyecan yarattı.

    Yeni bölüm fragmanında Nalan'ın babası Metin, Feride'yle yüzleşiyor. Öte yandan Sedat'ın gece Cana'nın evine gittiği ortaya çıkıyor.

    Nalan ve Sedat'ın akşam yemeğine çıkması Hayri'yi sinirlendiriyor. Son sahnesinde öpüşen Nalan ve Hayri, yakalanıyor.

    İşte merakla beklenen Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri yolun sonuna geldi! #1


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