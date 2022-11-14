Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan Hayri’yle olan aşkını açıklıyor!

Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan Hayri’yle olan aşkını açıklıyor!

Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Selen ve Muzo, Hayri ve Nalan arasında geçen yasak aşkın farkına vardı. Selen'in son bölümde Hayri'nin evini aramaya çalışması büyük heyecan yarattı.

Yeni bölümde neler olacak?

Feride, Gülcihan’ın Nalan’a gerçekleri anlatmaması için elinden geleni yapacak. Nalan, Cana’nın Sedat’tan hamile olduğunu öğrenecek.

Hayri, bu aşkı gizli devam ettiremeyeceğini söylüyor. Karar vermesi gerektiğini belirtiyor. İşte yeni bölüm 2. fragmanı…