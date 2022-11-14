Petrol
96.05
0.06%
Euro
19.2458
0.13%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.01%
Borsa
4539
1.88%
Bitcoin
319.821
0.01%
BTXN Coin
6.38
-5.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan Hayri’yle olan aşkını açıklıyor!

    Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 14.11.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan Hayri’yle olan aşkını açıklıyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Selen ve Muzo, Hayri ve Nalan arasında geçen yasak aşkın farkına vardı. Selen'in son bölümde Hayri'nin evini aramaya çalışması büyük heyecan yarattı.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Feride, Gülcihan’ın Nalan’a gerçekleri anlatmaması için elinden geleni yapacak. Nalan, Cana’nın Sedat’tan hamile olduğunu öğrenecek.

    Hayri, bu aşkı gizli devam ettiremeyeceğini söylüyor. Karar vermesi gerektiğini belirtiyor. İşte yeni bölüm 2. fragmanı…

    Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan Hayri’yle olan aşkını açıklıyor! #1


    Beyoğlu'ndaki patlamada yaşamını yitiren baba ve kızı yürekleri yaktı
    Gündem

    Beyoğlu'ndaki patlamada yaşamını yitiren baba ve kızı yürekleri yaktı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı
    Kitap

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

    Görüş Bildir