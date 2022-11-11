Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Selen ve Muzo, Hayri ve Nalan arasında geçen yasak aşkın farkına vardı. Selen'in son bölümde Hayri'nin evini aramaya çalışması büyük heyecan yarattı.

Yeni bölümde neler olacak?

Hayri, Nalan’ın gelgitlerinden bıktığını dile getiriyor. Sedat Cana’yı Nalan’dan uzak tutmaya çalışıyor. Ancak başaramıyor.

Son sahnede Nalan, Cana’nın evine gidiyor ve Cana ona hamile olduğunu, bebeğinin babasının Sedat olduğunu açıklıyor. İşte yeni bölüm fragmanı…