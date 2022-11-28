Camdaki Kız 59. bölüm 2. fragmanı ekranlara damga vurdu! Feride, Nalan ve Hayri'ye neler yapacak?

Camdaki Kız 59. bölüm 2. fragmanı ekranlara damga vurdu! Feride, Nalan ve Hayri'ye neler yapacak?

Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 59. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Nalan'ın son bölümde evi terk etmesi ve Hayri'yle olan aşkını korkmadan özgürce yaşaması izleyicileri şaşırtmıştı.

Yeni bölümde neler olacak?

Nalan, Hayri ile yeni bir eve çıkmak için hazırlıklar yapacak. Birlikte ev bakmaya gidecekler. Diğer yandan Sedat, Nalan’ın peşini bırakmayacak. Kendisini affettirmek için elinden geleni yapacak.

Nalan, Hayri ile olan aşkını gizli tutmaya çalışsa da, Feride onları takip edecek. Sonunda ev tutmaya giderken Feride, Nalan ve Hayri’nin yakınlaşmasına şahit olacak.