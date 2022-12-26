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    Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride intihar ediyor!

    Camdaki Kız'da bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Babasının ortaya çıkmasının ardından Feride, olanlara daha fazla dayanamıyor. Nalan bu acıyla nasıl yaşayacak? İşte yeni bölüm 2. fragmanı...
    • 26.12.2022 - 09:41
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    Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride intihar ediyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Son bölümde Nalan konağa geri dönmüş, Hayri ise bir taraftan Nalan’ı geri almanın peşindeydi. Diğer yandan Nalan’ı sürekli arayan babası, artık Nalan ile görüşmek istiyordu.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Büyük buluşma gerçekleşiyor. Nalan ve babası tanışıyor. Feride, artık Nalan’a gerçekleri anlatmak zorunda kalıyor.

    Nalan, annesinin yaşadıklarını ve babasının öz dayısı olduğunu öğreniyor. Feride olanlara daha fazla dayanamıyor.

    Namazını kılıp yatağa giren Feride’nin, sabah cansız bedeni bulunuyor. Peki Nalan, bundan sonra neler yaşayacak? Oynat bakalım…

    Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride intihar ediyor! #1


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