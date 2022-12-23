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    Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, sonunda babasıyla tanışıyor!

    Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, dün akşam yayınlanan bölümün ardından, yeni bölüm merak konusu oldu. Nalan, babasıyla karşı karşıya geliyor. İşte yeni bölüm fragmanı...
    • 23.12.2022 - 10:37
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    Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, sonunda babasıyla tanışıyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Hayri, Nalan ile ayrılığını kabul edemiyor ve bir türlü kendisinden vazgeçmiyor. Sık sık konak basmaya devam ediyor.

    Nalan ve Hayri arasında neler olacağı ve Nalan’ın babası rolünde kimin diziye dahil olacağı merak konusu olmuştu.

    Dizinin heyecan dolu son bölümü dün akşam yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı ise ortalığı yıktı geçti.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Hayri, bir kez daha Nalan’ı almak için konağa gidiyor. Hayri ve Muzo kavga ediyor. Hayri Nalan’ı almadan gitmemekte kararlı.

    Diğer yandan Nalan’ın babası sık sık aramaya başlıyor. Ardından bir buluşma ayarlanıyor. Nalan sonunda babası ile tanışabilecek.

    Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, sonunda babasıyla tanışıyor! #1


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