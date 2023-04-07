Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan resti çekiyor: "Seni hayatımda istemiyorum!" Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da dün akşam Hayri'nin gerçek yüzünü öğrenen Nalan'ın Hayri'yi terk etmesi ekranlara damga vurdu. Ancak Hayri boş durmayacak. Bakın yeni bölümde Hayri ve Nalan'ı neler bekliyor? İşte Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde bunca zamandır Hayri’yle ilgili hiçbir şeyden haberi olmayan Nalan, Hayri’nin gerçek yüzünü öğreniyor.

Hayri’nin aslında bir ailesi olduğunu öğrenen Nalan, Hayri’den hesap soruyor ve onu terk ediyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Nalan ve Hayri’nin karısı Türkan yüzleşiyor. Türkan, Hayri’den boşanmak istemediğini söylüyor. Nalan ise Hayri’yi terk ediyor.

Fragmanda Nalan’ın Hayri’ye “Seni hayatımda istemiyorum Hayri. Biraz utanman varsa bir daha benim karşıma çıkmazsın” sözleri dikkat çekti. İşte yeni bölüm fragmanı…

Camdaki Kız 74. bölüm fragmanı