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    Camdaki Kız dizisi ne zaman, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve yakında Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 09:41
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    Camdaki Kız dizisi ne zaman, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

    Gerçek bir hikayeden esinlenerek uyarlanan ve başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı.

    Kitaptaki gibi gerçek bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan Camdaki Kız dizisinin yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendi.

    Milyonları hem romantik hem de dramatik hikayesiyle büyüleyecek olan Camdaki Kız dizisinin ne zaman, hangi kanalda başlayacağı merak konusu.

    Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İşte, Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..

    CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

    Senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu'nun, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, aynı adlı Gülseren Budayıcıoğlu romanından ekrana uyarlanıyor. Dizi, gerçek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

    Kitapta gerçek bir yaşam hikayesi ele alınmış ve hep lüks içinde yaşayan ama kaderi en baştan kötü yazılmış bir çocuğun aşk hikayesi anlatılmıştı.

    CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

    • Burcu Biricik
    • Devrim Yakut
    • Feri Baycu Güler
    • Feyyaz Şerifoğlu
    • Hamza Yazıcı
    • Hande Ataizi
    • Merve Polat
    • Nihal Menzil
    • Nur Sürer
    • Selma Ergeç
    • Şerif Erol
    • Tamer Levent
    • Tuğrul Tülek Erol

    CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluşmak için gün sayan Camdaki Kız dizisinin fragmanı yayımlandı ancak henüz dizinin yayın tarihi açıklanmadı.

    Camdaki Kız dizisi ne zaman, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları #1

    Camdaki Kız dizisi ne zaman, hangi kanalda? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları #2

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