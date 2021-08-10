Camdaki Kız dizisinde şoke eden ayrılık! Seyirci buna hiç hazır değil...

Camdaki Kız dizisinde şoke eden ayrılık! Seyirci buna hiç hazır değil...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinde, beklenmedik bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. İşte o iddia...

Gerçek bir hikayeden esinlenerek ekranlara uyarlanan, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Camdaki Kız dizisiyle ilgili seyircilerin canını sıkacak bir gelişme yaşandı.

Bir haber sitesinde yer alan habere göre, başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde ayrılık kapıda…

'SEDAT DİZİDEN AYRILIYOR' İDDİASI

Sevilen karakterlerden Sedat'a hayata veren Feyyaz Şerifoğlu'nun Camdaki Kız'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Oyunculuğuyla göz kamaştıran ve Burcu Bircik'le çok iyi bir uyum yakalayan Sedat karakterinin diziden ayrılacağı haberi herkesi şoke etti.

AYRILIK HABERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Daha önce O Ses Türkiye'ye katılarak sesinin güzel olduğunu kanıtlayan Feyyaz Şerifoğlu'nun ayrılık iddialarının altında yatan neden merak konusu oldu.

Camdaki Kız'da Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun, tekrar müziğe yöneleceği ve bu nedenle diziden ayrılacağı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuk alanında başarılı bir şekilde devam eden kariyerini sonlandırarak bundan sonraki hayatına müzikten devam edeceği iddia edildi.

Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun diziye veda edeceği iddiasının gerçek dışı olduğu öğrenilirken Şerifoğlu'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.