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    • Camdaki Kız dizisinin yeni bölümde dengeler değişiyor! İşte 61. bölüm 2. fragmanı: "Ben sensiz yaşayamam"

    Camdaki Kız dizisinin yeni bölümde dengeler değişiyor! İşte 61. bölüm 2. fragmanı: "Ben sensiz yaşayamam"

    Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan'ın konağa dönmekten başka çaresi kalmadı. Peki Nalan konağa döndü mü? Hayri bundan sonra ne yapacak? İşte yeni bölüm 2. fragmanı...
    • 12.12.2022 - 10:28
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    Camdaki Kız dizisinin yeni bölümde dengeler değişiyor! İşte 61. bölüm 2. fragmanı: 'Ben sensiz yaşayamam'

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Camdaki Kız’ın son bölümünde Feride, Nalan ve Hayri arasında yaşananları fark edince kendisine kefen aldı. Nalan’ı konağa dönmediği takdirde Hayri’yi ve kendisini öldüreceğini belirtti.

    Arada kalan Nalan, Hayri’den uzaklaşmaya başladı. Diğer yandan Rafet, Hayri’yi hem evden hem de görevinden kovdu. Nalan’ı doldurduğu bilinen Hayri, Sedat ile birbirine girdi.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Nalan konağa geri dönüyor ve Sedat’la hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Hayri ise bu durumu hazmedemiyor.

    Konağı basan Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor. Nalan ise Hayri’den kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Diğer yandan Nalan'ın babası, Nalan'a ulaşmaya çalışıyor. İşte yeni bölüm 2. fragmanı…

    Camdaki Kız 61. Bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız dizisinin yeni bölümde dengeler değişiyor! İşte 61. bölüm 2. fragmanı: 'Ben sensiz yaşayamam' #1


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